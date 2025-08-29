Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Новости

Новости

29 августа, 13:00

Общество

"Доктор 24": врачи рассказали о похудении и лецитиновой диете

Почему быстро худеть опасно для здоровья? Из-за чего все врачи рекомендуют худеть медленно? Какие проблемы со здоровьем могут возникнуть, если избавиться от лишних килограммов слишком быстро? Как это отразится на иммунитете, женском здоровье и красоте? Скакой скоростью нужно худеть?

Почему панкреатит особенно грозит жителям больших городов? Как понять, что у человека не просто болит живот? Что делать, чтобы защититься от болезни?

Лецитиновая диета – почему ее важно соблюдать всем, кто хочет стать долгожителем? Зачем нашему организму это вещество? Как лецитин влияет на работу печени и сердца? В каких продуктах его содержится больше всего?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответили врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев, врач-хирург, кандидат медицинских наук Рубен Товмасян, врач-диетолог и психотерапевт Марина Макиша.

Программа: Доктор 24
обществовидео

