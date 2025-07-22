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22 июля, 13:00

Общество

"Доктор 24": терапевт рассказал об опасности пыли для здоровья

"Доктор 24": терапевт рассказал об опасности пыли для здоровья

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Влияние стресса на здоровье обсудят в программе "Миллион вопросов"

Откуда постоянно берется пыль? Чем она опасна для здоровья? Почему у жителей больших городов она скапливается буквально через несколько часов после уборки? Из-за чего у некоторых людей пыль повышает риск развития рака легких? Как от этого защититься? Насколько часто нужно убираться, чтобы пыль не навредила здоровью?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответил терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

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