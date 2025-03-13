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13 марта, 14:00

Общество

"Доктор 24": психолог объяснила, каким должен быть качественный отдых

"Доктор 24": психолог объяснила, каким должен быть качественный отдых

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Какие важные правила нужно соблюдать, чтобы успеть прийти в себя перед следующим рабочим днем? Почему не всегда стоит смотреть сериалы и фильмы? Какие книги помогут отвлечься, но не перегрузят мозг?

Что можно выпить, чтобы расслабиться? Как принимать ванну, чтобы избавиться от накопившегося за день негатива?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила психолог, кандидат психологических наук Анастасия Лысакова.

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Программа: Доктор 24
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