"Доктор 24": психолог объяснила, каким должен быть качественный отдых

Какие важные правила нужно соблюдать, чтобы успеть прийти в себя перед следующим рабочим днем? Почему не всегда стоит смотреть сериалы и фильмы? Какие книги помогут отвлечься, но не перегрузят мозг?

Что можно выпить, чтобы расслабиться? Как принимать ванну, чтобы избавиться от накопившегося за день негатива?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила психолог, кандидат психологических наук Анастасия Лысакова.