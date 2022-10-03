"Доктор 24": онемение рук

Онемение рук обычно возникает, если отлежать их во сне. Однако, оказывается, что в некоторых случаях оно может сигнализировать о развитии серьезных болезней.

Как найти причину онемения рук и чем оно опасно? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.