Хуснуллин заявил, что работающих в Донбассе строителей могут освободить от мобилизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Занимающиеся восстановлением Донбасса строители могут быть освобождены от призыва в рамках частичной мобилизации, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы рассматриваем сейчас вопрос квот для тех строителей, которые работают на новых территориях. Там сейчас 32 тысячи строителей уже работают", – сообщил он ТАСС.

По словам вице-премьера, данный вопрос обсуждается с Минобороны РФ. Хуснуллин добавил, что в планах привлечь еще около 30 тысяч строителей к восстановлению освобожденных территорий.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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