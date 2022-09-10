Московские специалисты делают все для подготовки Донецка и Луганска к зиме – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московские специалисты делают все для подготовки Донецка и Луганска к зимнему периоду. Они работают в непростых условиях, заявил Владимир Путин на праздничном концерте в честь Дня города Москвы в "Зарядье".

По его словам, рабочие заняты огромной работой по возрождению столиц ДНР и ЛНР. Они, добавил Путин, ремонтируют жилые дома, дороги и школы часто с риском для жизни.

Президент подчеркнул, что на мероприятии в "Зарядье" присутствуют сражающиеся в Донбассе военнослужащие, семьи погибших "боевых товарищей, которые отдали свою жизнь за Россию". Кроме того, на концерт пригласили врачей, учителей, деятелей науки, культуры и искусства.

"Благодаря вам, благодаря таким людям, как вы, Москва, город-труженик и город-герой, всегда был на высоте", – заключил Путин.

Ранее президент России поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину помочь республикам Донбасса в восстановлении жилья и инфраструктуры в населенных пунктах, пострадавших в ходе боевых действий. Путин отметил, что руководство обеих республик обратилось к российским властям с просьбой оказать содействие в восстановлении объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

