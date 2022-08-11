Медведев провел встречу с Пасечником и Пушилиным в ЛНР

Фото: телеграм-канал "Дмитрий Медведев"

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев посетил Луганскую Народную Республику, где встретился с главами ЛНР и ДНР Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Медведев провел совещание по вопросам мер обеспечения безопасности Донбасса по поручению Владимира Путина. Встречу также посетили генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минстроя Ирек Файзуллин, директор ФСБ Александр Бортников и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

"Рассмотрели и вопросы содействия экономическому и социальному развитию ЛНР и ДНР. Особое внимание уделили гармонизации законодательств ЛНР и ДНР с законодательством РФ, восстановлению инфраструктуры, вопросам ремонта больниц и подготовки школ к началу учебного года, решению социальных проблем и поддержке граждан", – написал Медведев.

Бастрыкин, в свою очередь, рассказал о сборе доказательств и ходе расследования дел, возбужденных по фактам преступлений, совершенных украинскими националистами.

Ранее Медведев заявил, что мир на Украине будет достигнут на условиях России, а не на тех, которые диктуют западные страны. Политик также подчеркнул, что власти Украины будут вынуждены ответить за саботаж минских соглашений и гибель мирных жителей в Донбассе.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

