"Доктор 24": тяжелые одеяла против бессонницы

Бессонница является проблемой всех жителей больших городов. Стресс, яркие билборды, бесконечные звуки и постоянный поток информации могут быть причиной плохого сна.

Как с помощью утяжеленного одеяла избавиться от бессонницы? Почему одним они помогают лучше спать, а у других вызывают головные боли, кошмары и усиливают бессонницу? Об этом – в программе телеканала Москва 24.

