"Доктор 24": меланома

Почему меланома все чаще возникает у жителей больших городов? Правда ли, что меланома бывает на глазах? Почему врачи-дерматологи предупреждают об опасности маникюра с гель-лаком и как это связано с меланомой?

Об этом – в программе "Доктор 24".

