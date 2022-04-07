"Доктор 24": сахарная ломка

Хотите отказаться от сахара, чтобы не было сахарного диабета и лишнего веса? Вам грозит настоящая сахарная ломка.

Какие продукты помогут пережить отказ от сахара? А какие, наоборот, повышают тягу к сладкому? Об этом – в программе "Доктор 24".