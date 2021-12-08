"Доктор 24": квашеная капуста

Квашеная капуста помогает иммунитету бороться с инфекциями, укрепляет кости, придает сил для борьбы с зимней хандрой и усталостью, уверены специалисты.

Какая квашеная капуста принесет максимум пользы? Об этом – в программе "Доктор 24".