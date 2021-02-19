"Доктор 24": кашель

Почему при выходе на холод возникает кашель? Когда это норма, а когда – признак серьезных заболеваний?

Из-за каких лекарств может возникать кашель на морозе? И в каких случаях он сигнализирует о болезнях легких? Об этом – в программе "Доктор 24".