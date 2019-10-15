"Скорая помощь": история спасения

Московская скорая помощь 15 октября празднует 100-летний юбилей. Как выглядит подстанция скорой помощи? Кто решает, кого отправить на вызов? И чем живут современные врачи скорой?

Реальные истории из реальной жизни – в программе "Скорая помощь".