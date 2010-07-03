Собянин поздравил работников московской скорой помощи со 100-летним юбилеем

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Сергей Собянин поздравил работников столичной скорой помощи с юбилеем. Первая станция в Москве начала работу 15 октября 1919 года, напомнил мэр в своем блоге.

Он рассказал, что в ее парке было два автомобиля, а врачи выезжали только на несчастные случаи на производстве. Но спустя несколько лет они стали отправляться на дом.

"Оказание экстренной помощи людям требует особого профессионализма, опыта и верности своему призванию. Всего этого врачам, фельдшерам, медицинским сестрам и водителям московской скорой помощи не занимать", – подчеркнул глава города.

По его словам, московская станция скорой помощи – лидер по внедрению современных цифровых, логистических, организационных и медицинских технологий оказания экстренной помощи. В столице модернизировали техническое оснащение службы 103 – компьютеры и сети связи.

Если по медицинским вопросам абонент набирает 112, его оперативно переключат на скорую, объяснил Собянин. В Едином городском диспетчерском центре прием звонков ведут 65 диспетчеров одновременно. При необходимости они переключают звонящего на врача, который дает срочную консультацию.

Машины скорой помощи равномерно распределены по территории города, отметил мэр. Для экстренной эвакуации с тяжелых ДТП на МКАД и в населенных пунктах ТиНАО используются вертолеты. А выделенные полосы сняли большинство проблем с затруднениями на дорогах, добавил мэр.

"Хочу сказать огромное спасибо московским водителям за то, что сегодня врачи практически не сталкиваются со случаями, когда не пропускают скорую помощь", – написал он.