12 января, 11:15Общество
"Атмосфера": атмосферное давление в Москве составит 741 мм ртутного столба 12 января
В программе "Атмосфера" ведущая Юлия Розова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время.
Атмосферное давление 12 января установится на отметке 741 миллиметр ртутного столба. Днем температура воздуха в столице составит минус 5 градусов.
Ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, влажность воздуха составит 95%. В городе ожидаются пасмурная погода с просветами, снег и туман.
