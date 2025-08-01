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01 августа, 12:30

Общество

"Атмосфера": температура воздуха 20 градусов ожидается в Москве вечером 1 августа

"Атмосфера": температура воздуха 20 градусов ожидается в Москве вечером 1 августа

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"Утро": атмосферное давление в Москве составит 740 мм ртутного столба 1 августа

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В программе "Атмосфера" ведущая Юлия Розова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время.

До 20 градусов ожидается в Москве вечером в пятницу, 1 августа. В течение дня в столице будет облачная погода. Также возможен небольшой дождь и гроза.

Скорость ветра составит 7 метров в секунду, влажность воздуха – 50%. Атмосферное давление достигнет 740 миллиметров ртутного столба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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