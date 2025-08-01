01 августа, 12:30Общество
"Атмосфера": температура воздуха 20 градусов ожидается в Москве вечером 1 августа
В программе "Атмосфера" ведущая Юлия Розова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время.
До 20 градусов ожидается в Москве вечером в пятницу, 1 августа. В течение дня в столице будет облачная погода. Также возможен небольшой дождь и гроза.
Скорость ветра составит 7 метров в секунду, влажность воздуха – 50%. Атмосферное давление достигнет 740 миллиметров ртутного столба.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.