"Атмосфера": температура воздуха 20 градусов ожидается в Москве вечером 1 августа

В программе "Атмосфера" ведущая Юлия Розова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время.

До 20 градусов ожидается в Москве вечером в пятницу, 1 августа. В течение дня в столице будет облачная погода. Также возможен небольшой дождь и гроза.

Скорость ветра составит 7 метров в секунду, влажность воздуха – 50%. Атмосферное давление достигнет 740 миллиметров ртутного столба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.