"Атмосфера": облачная погода и небольшой дождь ожидаются в Москве в выходные 25–26 марта

В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время, и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В столичном регионе прогнозируются облачная погода и небольшой дождь. В субботу, 25 марта, температура днем составит 12 градусов. В воскресенье, 26 марта, столбики термометров покажут 8 градусов.

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