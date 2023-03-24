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24 марта, 15:45

Общество

"Атмосфера": облачная погода и небольшой дождь ожидаются в Москве в выходные 25–26 марта

"Атмосфера": облачная погода и небольшой дождь ожидаются в Москве в выходные 25–26 марта

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В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время, и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В столичном регионе прогнозируются облачная погода и небольшой дождь. В субботу, 25 марта, температура днем составит 12 градусов. В воскресенье, 26 марта, столбики термометров покажут 8 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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