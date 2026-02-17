"Сити": топ-5 локаций фестиваля "Китайский Новый год в Москве"

Москвичам и туристам рассказали о топ-5 локациях фестиваля "Китайский Новый год в Москве". Начать день можно на Манежной площади, где выступают более 100 артистов. С детьми стоит заглянуть в "Остров мечты" на шоу барабанщиков и ростовых кукол.

В Музее Москвы проходит выставка "Праздник весны. Новый год в Пекине". В кинопарке "Москино" организовали мастер-классы и национальные танцы с зонтиком. Завершить прогулку можно в "Аптекарском огороде", где зажгут сотни фонарей.

Подробнее – в программе "Сити".