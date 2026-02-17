Форма поиска по сайту

17 февраля, 12:00

"Сити": топ-5 локаций фестиваля "Китайский Новый год в Москве"

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 747 мм ртутного столба 17 февраля

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 17 февраля

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 70% 17 февраля

Бесплатные тренировки по фитнесу проведут для москвичей 17 февраля

Флагманской площадкой фестиваля китайского Нового года стала Манежная площадь

Московская студентка решила учиться сразу в 3 вузах на бюджете

Очередь образовалась у входа в "Аптекарский огород" в Москве

Вход в Московский зоопарк будет бесплатным 21 февраля для посетителей в костюмах панды

Выставка "Праздник весны. Новый год в старом Пекине" открылась в Музее Москвы

Москвичам и туристам рассказали о топ-5 локациях фестиваля "Китайский Новый год в Москве". Начать день можно на Манежной площади, где выступают более 100 артистов. С детьми стоит заглянуть в "Остров мечты" на шоу барабанщиков и ростовых кукол.

В Музее Москвы проходит выставка "Праздник весны. Новый год в Пекине". В кинопарке "Москино" организовали мастер-классы и национальные танцы с зонтиком. Завершить прогулку можно в "Аптекарском огороде", где зажгут сотни фонарей.

Подробнее – в программе "Сити".

