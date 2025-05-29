"Сити": подборка премьер в онлайн-кинотеатрах

Команда проекта "Сити" собрала главные новинки в онлайн-кинотеатрах.

На платформах вышел фильм "Батя 2. Дед" – продолжение популярной комедии с Владимиром Вдовиченковым. На этот раз герой вспоминает лето, проведенное в деревне у деда-фронтовика, роль которого исполнил Евгений Цыганов. Сценарий основан на реальных воспоминаниях съемочной группы.

Также можно посмотреть сай-фай комедию "Ждун", вдохновленную интернет-мемом и фильмом "Инопланетянин". Только здесь космический гость падает в Краснодарском крае, а возвращать его домой берется обычная российская семья.

Подробнее – в программе "Сити".