Улицы в центре Москвы перекроют 31 мая и 1 июня

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29 мая, 19:30

Культура

"Сити": подборка премьер в онлайн-кинотеатрах

"Сити": подборка премьер в онлайн-кинотеатрах

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Команда проекта "Сити" собрала главные новинки в онлайн-кинотеатрах.

На платформах вышел фильм "Батя 2. Дед" – продолжение популярной комедии с Владимиром Вдовиченковым. На этот раз герой вспоминает лето, проведенное в деревне у деда-фронтовика, роль которого исполнил Евгений Цыганов. Сценарий основан на реальных воспоминаниях съемочной группы.

Также можно посмотреть сай-фай комедию "Ждун", вдохновленную интернет-мемом и фильмом "Инопланетянин". Только здесь космический гость падает в Краснодарском крае, а возвращать его домой берется обычная российская семья.

Подробнее – в программе "Сити".

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