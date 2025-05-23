"Сити": подборка фильмов Каннского фестиваля

Команда проекта "Сити" собрала для подборку фильмов с Каннского кинофестиваля, которые стоит не пропустить.

На первом месте – "Эддингтон" Ари Астера, комедийный вестерн с актерами Хоакином Фениксом, Педро Паскалем, Эммой Стоун и Остином Батлером. События разворачиваются в 2020 году – в разгар локдауна. Маленький город охватывает конфликт между шерифом и мэром, но все выходит из-под контроля, когда в дело вмешиваются местные жители, включая жену шерифа и проповедника-блогера.

Второй релиз – "Финикийская схема" режиссера Уэса Андерсона. Это шпионская комедия в фирменном визуальном стиле Андерсона. Главный герой – миллиардер Жа-Жа Корда – пережил шесть авиакатастроф и решает, что в этом есть высший смысл. Он отправляется в путешествие по Европе, в котором его сопровождает загадочный наставник.

Подробнее – в программе "Сити".