"Сити": какие премьеры фильмов стоит посмотреть на этой неделе

Команда проекта "Сити" рассказала, какие премьеры фильмов стоит посмотреть на этой неделе.

На больших экранах выходит фэнтези "Легенды наших предков". Это история про журналиста, который начинает видеть древнего духа и отправляется на Урал спасать его семью.

Также стоит посмотреть комедию "Сокровища гномов" с актером Никитой Кологривым в главной роли. Его герой для того, чтобы погасить долги, вписал себя в завещание соседа. Он получил в наследство не только дачу, но и четверых гномов.

Подробнее – в программе "Сити".