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29 апреля, 19:30

Культура

"Сити": какие премьеры фильмов стоит посмотреть на этой неделе

"Сити": какие премьеры фильмов стоит посмотреть на этой неделе

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Команда проекта "Сити" рассказала, какие премьеры фильмов стоит посмотреть на этой неделе.

На больших экранах выходит фэнтези "Легенды наших предков". Это история про журналиста, который начинает видеть древнего духа и отправляется на Урал спасать его семью.

Также стоит посмотреть комедию "Сокровища гномов" с актером Никитой Кологривым в главной роли. Его герой для того, чтобы погасить долги, вписал себя в завещание соседа. Он получил в наследство не только дачу, но и четверых гномов.

Подробнее – в программе "Сити".

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