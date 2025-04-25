"Сити": что посетить на фестивале "Пасхальный дар" в Москве

Команда проекта "Сити" прошлась по самым ярким площадкам фестиваля "Пасхальный дар", который работает на 30 улицах Москвы.

На Тверской площади открыто арт-пространство: здесь установлены гигантские пасхальные яйца, которые расписали молодые художники. Гости фестиваля тоже могут попробовать свои силы – на мастер-классах учат расписывать небольшие деревянные яйца.

Площадь Революции – центр праздничных вкусов. Тут повсюду пасхальные угощения: пряники, куличи и десерты ручной работы.

Подробнее – в программе "Сити".