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25 апреля, 16:25

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"Сити": что посетить на фестивале "Пасхальный дар" в Москве

"Сити": что посетить на фестивале "Пасхальный дар" в Москве

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Команда проекта "Сити" прошлась по самым ярким площадкам фестиваля "Пасхальный дар", который работает на 30 улицах Москвы.

На Тверской площади открыто арт-пространство: здесь установлены гигантские пасхальные яйца, которые расписали молодые художники. Гости фестиваля тоже могут попробовать свои силы – на мастер-классах учат расписывать небольшие деревянные яйца.

Площадь Революции – центр праздничных вкусов. Тут повсюду пасхальные угощения: пряники, куличи и десерты ручной работы.

Подробнее – в программе "Сити".

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Программа: Сити
городфестиваливидеоАнастасия Арсланова

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