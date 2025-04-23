"Сити": подборка трибьют-концертов недели в Москве

Команда проекта "Сити" рассказала, какие трибьют-концерты пройдут на этой неделе в Москве. Например, 24 апреля в Кремлевском дворце состоится шоу, вдохновленное творчеством группы Queen. Также в этот день в "Доме музыки" оркестр исполнит хиты русского рока, в частности композиции групп "Агата Кристи", "Ария" и "Король и шут".

В пятницу, 25 апреля, в соборе святых Петра и Павла еще один оркестр сыграет композиции групп Abba, Queen и Pink Floyd. Подробнее – в программе "Сити".