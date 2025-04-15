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15 апреля, 16:30

Культура

"Сити": куда можно бесплатно сходить в Москве на этой неделе

"Сити": куда можно бесплатно сходить в Москве на этой неделе

"Моя Москва": Аскольд Запашный. Часть 1

Премьер балета Большого театра Игорь Цвирко рассказал о том, чего не должен знать зритель

"Культура за 100 секунд": открылась выставка "Клин/16/Подснежники"

Премию "Просветитель. Созидатель. Творец" вручили в Москве

В Москве прошел гала-концерт фестиваля "Победа в сердцах поколений"

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"Интервью": Анна Пескова – о своих ошибках

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Актриса Анна Пескова рассказала, от каких удовольствий отказалась ради профессии

Команда проекта "Сити" собрала подборку интересных мероприятий в Москве, которые можно посетить на этой неделе бесплатно.

Продолжается Московская музейная неделя. Каждый день разные музеи открыты для посетителей без оплаты. 17 апреля, можно зайти в "ГРАУНД Солянку" на выставку "Вперед к Злотникову!", где работы мастера абстракции показаны в необычном пространстве старинных подвалов.

В сети "Москино" идут бесплатные показы фильмов о Великой Отечественной войне. В "Ангаре" 16 апреля покажут мультфильм "Блокадные сказки Серафимы" и ленту "Офицеры".

Подробнее – в программе "Сити".

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культуравыставкикиногородвидеоАнастасия Арсланова

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