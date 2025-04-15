"Сити": куда можно бесплатно сходить в Москве на этой неделе

Команда проекта "Сити" собрала подборку интересных мероприятий в Москве, которые можно посетить на этой неделе бесплатно.

Продолжается Московская музейная неделя. Каждый день разные музеи открыты для посетителей без оплаты. 17 апреля, можно зайти в "ГРАУНД Солянку" на выставку "Вперед к Злотникову!", где работы мастера абстракции показаны в необычном пространстве старинных подвалов.

В сети "Москино" идут бесплатные показы фильмов о Великой Отечественной войне. В "Ангаре" 16 апреля покажут мультфильм "Блокадные сказки Серафимы" и ленту "Офицеры".

Подробнее – в программе "Сити".