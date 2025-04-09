09 апреля, 17:00Культура
"Сити": подборка атмосферных концертов недели
Команда проекта "Сити" подготовила подборку концертов, которые подарят тепло и музыку этой недели.
В клубе 1930 Moscow 11 апреля выступит группа A'Studio. Коллектив с богатой историей и узнаваемым вокалом солистки обещает по-настоящему танцевальный вечер. В программе – хиты в новой клубной обработке.
Атмосферу продолжит группа "Город 312" 12 апреля. За 24 года на сцене они подарили слушателям множество запоминающихся песен – от "Останусь" до "Вне зоны доступа". Концерт пройдет в баре "Мумий Тролль" на Новом Арбате.
Подробнее – в программе "Сити".