"Сити": подборка атмосферных концертов недели

Команда проекта "Сити" подготовила подборку концертов, которые подарят тепло и музыку этой недели.

В клубе 1930 Moscow 11 апреля выступит группа A'Studio. Коллектив с богатой историей и узнаваемым вокалом солистки обещает по-настоящему танцевальный вечер. В программе – хиты в новой клубной обработке.

Атмосферу продолжит группа "Город 312" 12 апреля. За 24 года на сцене они подарили слушателям множество запоминающихся песен – от "Останусь" до "Вне зоны доступа". Концерт пройдет в баре "Мумий Тролль" на Новом Арбате.

Подробнее – в программе "Сити".