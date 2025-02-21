"Сити": подборка ярких спектаклей зимы в Москве

Команда проекта "Сити" подготовила подборку лучших театральных постановок уходящей зимы. В Театре на Таганке состоялась премьера спектакля "Рыжий. Я всех любил. Без дураков", посвященного памяти поэта Бориса Рыжего.

В Театре МОСТ прошел показ постановки "Дни Турбиных" по пьесе Михаила Булгакова. Режиссер Георгий Долмазян представил драму, затрагивающую вопросы человеческих взаимоотношений и изменений под влиянием эпохи.

В Московском театре Мастерской Гения Петра Фоменко прошла премьера спектакля "Аркадия", который рассказывает о жизни и судьбе английского поэта Джорджа Байрона.

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