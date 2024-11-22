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22 ноября, 16:45

Культура

"Сити": москвичам рассказали о картинах художника Пабло Пикассо

"Сити": москвичам рассказали о картинах художника Пабло Пикассо

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В ГМИИ имени А. С. Пушкина представлены работы Пабло Пикассо. Одна из самых известных работ художника – "Девочка на шаре" – напоминает фрески. Это связано с тем, что Пикассо писал на оборотной стороне другой картины, недостаточно прогрунтовав холст.

Также на выставке можно увидеть другие шедевры, например "Арлекин и его подружка". Здесь появляется тема цирка. Художник пишет сцену из кабака, где артисты бродячего балагана коротают время в ожидании работы. Эти грустные циркачи – символ богемы, к которой принадлежал сам художник на заре XX века.

Из набросков, которые были сделаны с натуры, появилась картина "Объятие", в которой сила искусства побеждает быт. Подробнее – в программе "Сити".

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культуравыставкигородвидеоРоман КарловЕлена Шарова
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