"Сити": москвичам рассказали о картинах художника Пабло Пикассо

В ГМИИ имени А. С. Пушкина представлены работы Пабло Пикассо. Одна из самых известных работ художника – "Девочка на шаре" – напоминает фрески. Это связано с тем, что Пикассо писал на оборотной стороне другой картины, недостаточно прогрунтовав холст.

Также на выставке можно увидеть другие шедевры, например "Арлекин и его подружка". Здесь появляется тема цирка. Художник пишет сцену из кабака, где артисты бродячего балагана коротают время в ожидании работы. Эти грустные циркачи – символ богемы, к которой принадлежал сам художник на заре XX века.

Из набросков, которые были сделаны с натуры, появилась картина "Объятие", в которой сила искусства побеждает быт. Подробнее – в программе "Сити".