The City: "Французский вестник" и "Последняя дуэль"

В прокат вышел "Французский вестник" – фильм одного из самых ярких режиссеров современности Уэса Андерсона. В актерский состав вошли Тимоти Шаламе, Фрэнсис Макдорманд, Бенисио Дель Торо, Тильда Суинтон и Билл Мюррей.

Также прокат вышел фильм "Последняя дуэль" Ридли Скотта. По сюжету благородный рыцарь Де Карруж возвращается с войны домой и узнает, что его жену обесчестил его друг, другой рыцарь Ле Гри. Дело доходит до короля Франции, который приказывает решить конфликт поединком. Подробнее – в сюжете проекта The City.