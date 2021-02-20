"The City": "Рыцари справедливости", "Конек-горбунок" и "Даешь конструктивизм!"

В прокат вышла комедия "Рыцари справедливости" с Мадсом Миккельсеном. Совсем недавно он отлично сыграл учителя в кризисе среднего возраста в фильме "Еще по одной". Сейчас диагноз тот же, только герой не пьет горькую, а бегает по городу с оружием, чтобы отомстить за смерть жены.

Главный отечественный фильм недели – экранизация знаменитой сказки Петра Ершова "Конек-горбунок". Отличный вариант сходить в кино всей семьей.

Креативные, немного сумасшедшие, но очень стильные костюмы по эскизам легендарных художников Родченко, Мухиной и даже режиссера Эйзенштейна можно увидеть на выставке "Даешь конструктивизм!". Она открыта в Доме-коммуне на Орджоникидзе. Дом – сам по себе шедевр советского конструктивизма 30-х годов, поэтому погружение в эпоху – стопроцентное. ​​Подробнее – в сюжете проекта The City.