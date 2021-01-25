The City: "Дьявол в деталях", DTM и Zivert

В четверг в прокат выходит главная киноновинка января – триллер "Дьявол в деталях". В ролях Дензел Вашингтон, Рами Малек и Джаред Лето.

Работы знаковой фигуры соц-арта 60–х и 70–х годов Александра Косолапова выставлены в пространстве Cube на Тверской. Проект галереи Syntax называется DTM. В аббревиатуре зашифрованы имена тех, кто перевернул наше представление об искусстве: Дюшан, Татлин и Малевич.

В пятницу в Gipsy даст концерт Юлия Zivert. Будут самые популярные песни и яркое шоу с лазерными эффектами. Подробнее – в сюжете проекта The City.