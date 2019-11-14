"Вечер": о влиянии гаджетов

14 ноября 2019, 23:55
13 лет назад от использования телефона отказался британский певец Робби Уильямс. Он признался, что не пользуется не только смартфоном, но и вообще мобильным.
Тогда же певец заявил, что не пользуется социальными сетями. У него даже отсутствуют пароли от собственных аккаунтов, а посты публикуют другие люди. Ранее об отсутствии среди своих вещей смартфона рассказал и Элтон Джон.
Недавно появился такой термин – цифровой детокс. Это период времени, когда человек сознательно отказывается от использования гаджетов для того, чтобы снять стресс и перейти из виртуального мира в реальный.
Сегодня многодетная мама по имени Молли Де Франк написала в Instagram о том, что запретила детям гаджеты. Женщина подчеркнула, что в итоге дети стали заниматься творчеством, играть и читать книги. Отмечается, что им понравилась новая жизнь.
При этом далеко не все ей поверили. Некоторые пользователи в комментариях к посту пишут, что фотографии постановочные.
Нужно ли отказываться от смартфонов и гаджетов? В студии программы – психиатр-психотерапевт Виталина Бурова.
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