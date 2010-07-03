Около 20 новых корпусов планируют построить в больницах столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В больницах Москвы в ближайшие годы планируется построить около 20 новых корпусов, сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.

"Проблема в том, что некоторые стационары располагаются в зданиях, построенных 100 назад, а то и больше. Часть из них вообще является памятниками архитектуры", – говорится в сообщении мэра.

Собянин отметил, что реконструировать такие здания нет смысла.

"Ветхие перекрытия не позволяют установить современную "тяжелую" медицинскую технику. Нет возможности создать критически важные системы больничной вентиляции", – написал Собянин.

Мэр добавил, что в таких случаях только новое строительство позволяет радикально улучшить качество и комфорт лечения. А опыт строительства нового головного корпуса Морозовской детской больницы, по его словам, окончательно это подтвердил.

Первых пациентов новый корпус принял 15 октября 2017 года.

"За два года лечение в нем прошли порядка 120 тысяч детей и подростков – ни много ни мало около 20% всех детских госпитализаций 12-миллионной Москвы. Хирурги выполнили более 48 тысяч стандартных и уникальных операций. 90% вмешательств проводится малотравматичными методами", – говорится в сообщении.

Возможности нового корпуса позволили открыть несколько уникальных отделений. Это единственное в столице отделение детской экстренной кардиохирургии и интервенционной кардиологии. С начала 2018 года там провели 159 операций на открытом сердце. А в Центре детского инсульта за два года помощь получили 500 детей.

"Хирургическое лечение детской эпилепсии: нейрохирургами успешно было проведено 60 операций по лечению детской эпилепсии. Отделение трансплантации костного мозга: выполнено уже 24 трансплантации гемоэтических стволовых клеток. Центр редких (орфанных) заболеваний: специальную терапию получают 2 тысячи прикрепленных к нему ребят", – уточнил Собянин.

Он также отметил, что в планах на ближайшие годы как минимум 12 больших строек. Кроме того, предполагается, что новые корпуса будут построены в НИИ скорой помощи имени Н. Склифосовского, ГКБ имени В.Буянова, ГКБ имени М.Жадкевича, ГКБ имени С. Боткина, ГКБ № 15 имени О. Филатова, ГКБ имени В. Вересаева.

Более 240 тысяч детей получили стационарную медицинскую помощь в Морозовской больнице с 2017 года, когда там начал работать новый корпус. За это время хирурги сделали более 48 тысяч операций, в том числе высокотехнологичных. Кроме того, в Морозовской детской больнице впервые провели уникальную операцию – хирурги создали пациентке сердечный клапан из ее же тканей.

Ранее сообщалось, что на территории Морозовской детской городской клинической больницы открылся парк скульптур "Цветочный город". Парк создали для того, чтобы создать атмосферу, позволяющую маленьким пациентам погрузиться в мир фантазий.

На территории больницы установили скульптуры "Незнайка на кузнечике", "Мальчик с яблоком", "Девочка под грибком", "Знайка со стрекозой", "Девочка и одуванчик", "Торопыжка и Сиропчик". При входе в парк стоят ворота с фонарями в виде цветов. Все фигуры соответствуют росту детей.

Ежегодно в Морозовской детской больнице получают помощь 130 тысяч детей, что составляет больше трети от общего числа госпитализированных детей в столице. Там функционируют 35 лечебных отделений и консультативно-диагностическая поликлиника. Только за 2018 год врачи больницы провели свыше 19 тысяч операций.

