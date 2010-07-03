Обрызгавшего кислотой домофон в ТиНАО мужчину задержали

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины, который обрызгал химикатами домофон многоэтажки в ТиНАО. Подозреваемый доставлен в отдел полиции.

Ранее сообщалось, что в поселке Московском разыскивают "кислотного маньяка". Так местные прозвали человека, из-за которого они теперь боятся открывать двери. Все началось с того, что мужчина подошел к одному из подъездов и облил чем-то домофон. Это попало в объектив камеры наблюдения. А когда консьержка попыталась отмыть домофон, то получила ожог кистей рук. По словам врачей, у женщины был химический ожог первой степени.

"В рамках проведения проверочных мероприятий сотрудниками межмуниципального отдела полиции МВД России Московский установлен гражданин, подозреваемый в совершении данного противоправного деяния", – сообщили ТАСС в пресс-службе полиции.

Мотивы преступления уточняются.



Ранее сотрудники Росгвардии задержали вооруженного мужчину в ТиНАО. Они обратили внимание на неизвестного гражданина с оружием в руках. От мужчины исходил резкий запах алкоголя. Задержанный оказался 29-летним жителем Москвы. Причины своего неадекватного поведения он назвать не смог. Разрешение на хранение и ношение оружия, выданное гражданину, аннулировали. Оружие у мужчины изъяли и составили на него административный протокол.

