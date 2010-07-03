Около 200 тысяч человек сделали прививки в пунктах на станциях метро и МЦК

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В столице завершилась ежегодная кампания по мобильной вакцинации против гриппа. У горожан наиболее популярными оказались мобильные пункты вакцинации на станциях метро, МЦК и железной дороги, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как уточняется, там сделали прививки почти 200 тысяч человек. Каждый день на прививку приходили свыше 3,3 тысячи человек, а это на 20% больше, чем в прошлом году.
В текущем году впервые можно было сделать прививку в павильонах "Здоровая Москва", которые работали в столичных парках. В павильонах прививку сделали около 35 тысяч человек. Также мобильные пункты работали в двух флагманских центрах госуслуг "Мои документы".
До 30 ноября все желающие могут сделать прививку в районной поликлинике по месту жительства.
Всего в Москве, по данным Управления Роспотребнадзора по городу, прививку против гриппа сделали более 6 миллионов человек.
Руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун отметил, что единственной надежной защитой от гриппа является вакцинация.
"В прошлом году не было зафиксировано ни одного случая заболевания среди тех, кто сделал прививку", – приводятся в сообщении его слова.
В период с 28 октября по 3 ноября уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице оказался ниже эпидемического порога на 37,4%.
По данным Роспортебнадзора, в городе шестую неделю подряд отмечается уменьшение числа зарегистрированных случаев заболевания.
Ранее в Минздраве подчеркнули, что в России не было зарегистрировано ни одного летального случая, связанного с вакцинацией. Осложнения после прививок возникают крайне редко – реже, чем 1 случай на миллион. При использовании антибиотиков риск развития шока составляет 10 случаев на миллион, пояснили в ведомстве.
В сезоне 2019-2020 годов задействовано несколько эффективных и безопасных отечественных трехкомпонентных вакцин, а также четырехкомпонентная вакцина, применяемая только для взрослых.
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