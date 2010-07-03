Онищенко прокомментировал законопроект о вакцинации в частных клиниках

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко прокомментировал Москве 24 законопроект о бесплатной вакцинации в частных клиниках. По словам депутата, он не видит в этом необходимости, поскольку нет проблемы, чтобы пройти вакцинацию в государственных клиниках.
"У нас хватает сети медицинских учреждений в мегаполисах и крупных городах, чтобы прививать спокойно тех, кто находится в группе риска", – считает он.
Онищенко добавил, что в целом это можно сделать, но в этом случае возникает ряд проблем, связанных с финансированием.
"Будет идти передача государственной деятельности в материальную, вот это может быть проблемой. А так я не вижу сегодня острой необходимости в этом, потому что Москва справляется за счет государственных учреждений", – рассказал Онищенко.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о бесплатной вакцинации в частных клиниках. Авторы инициативы предлагают расширить сферу действия закона на все медицинские организации, участвующие в реализации программы обязательного медицинского страхования.
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