Медведев в шутку посоветовал привиться от Эболы вместо гриппа

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Дмитрий Медведев пошутил на совещании о развитии генетических технологий в РФ, предложив ее участникам, не успевшим сделать прививку от гриппа, воспользоваться случаем и привиться от лихорадки Эбола, сообщает ТАСС.

"Мы находимся на территории нашего известного центра "Вектор", так что тот, кто не успел привиться от гриппа, может здесь получить прививку от лихорадки Эбола", – заявил он.

Премьер подчеркнул, что это будет "настоящая, российская, качественная" прививка. "Испытанная в боях, что называется, причем в самых сложных, тяжелых условиях", – добавил он.

Накануне Владимир Путин в ходе встречи с членами правительства заявил, что сделал прививку от гриппа. Он напомнил, что министры относятся к группе риска по заболеваемости гриппом, поскольку почти постоянно работают с другими людьми.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что Путин делает все рекомендуемые прививки, чтобы застраховать себя от вирусов и других заболеваний. Глава государства также является последовательным приверженцем здорового образа жизни, отметил он.