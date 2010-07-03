Боксеры подарили Путину бриллиантовую перчатку

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский
Владимиру Путину подарили бриллиантовую боксерскую перчатку в Нижнем Новгороде, передает сайт Кремля.
Президент посетил выставку "Современный спорт. Инновации и перспективы", осмотрел стенд Федерации бокса России и познакомился с представителями российской команды. Спортсмены предложили ему посетить одну из тренировок и подарили перчатку, покрытую блестящими камнями.
"Спасибо большое! Красавица", – поблагодарил Путин боксеров.
Видео: youtube.com/TASS
В свою очередь, глава государства рассказал спортсменам историю о том, как ему сломали нос на тренировке.
"Первым видом спорта, которым я занимался, был бокс. Мне сломали нос, после этого все прекратилось. К врачу не ходил, вправляли, долго очень срасталось. Время ушло, потом перешел уже в другой вид спорта", – цитирует RT президента РФ.
В октябре прошлого года во время поездки в Ханты-Мансийск Владимир Путин 26 октября посетил Музей природы и человека, где местная поэтесса и хранительница традиций Мария Волдина подарила президенту охотничий пояс от злых духов. По ее словам, артефакт не только способен защитить от потусторонних сил, но и принести удачу.
С выставки "Сделано в России", проходившей в Архангельске в 2014 году, Владимир Путин увез с собой в столицу эксклюзивную гирю "Все будет стопудово". Президент сам обратил на нее внимание, и руководитель предприятия "Титан" Артем Артемьев не упустил возможности преподнести презент.
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