Боксеры подарили Путину бриллиантовую перчатку

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Владимиру Путину подарили бриллиантовую боксерскую перчатку в Нижнем Новгороде, передает сайт Кремля.

Президент посетил выставку "Современный спорт. Инновации и перспективы", осмотрел стенд Федерации бокса России и познакомился с представителями российской команды. Спортсмены предложили ему посетить одну из тренировок и подарили перчатку, покрытую блестящими камнями.

"Спасибо большое! Красавица", – поблагодарил Путин боксеров.

Видео: youtube.com/TASS

В свою очередь, глава государства рассказал спортсменам историю о том, как ему сломали нос на тренировке.

"Первым видом спорта, которым я занимался, был бокс. Мне сломали нос, после этого все прекратилось. К врачу не ходил, вправляли, долго очень срасталось. Время ушло, потом перешел уже в другой вид спорта", – цитирует RT президента РФ.

В октябре прошлого года во время поездки в Ханты-Мансийск Владимир Путин 26 октября посетил Музей природы и человека, где местная поэтесса и хранительница традиций Мария Волдина подарила президенту охотничий пояс от злых духов. По ее словам, артефакт не только способен защитить от потусторонних сил, но и принести удачу.

С выставки "Сделано в России", проходившей в Архангельске в 2014 году, Владимир Путин увез с собой в столицу эксклюзивную гирю "Все будет стопудово". Президент сам обратил на нее внимание, и руководитель предприятия "Титан" Артем Артемьев не упустил возможности преподнести презент.

