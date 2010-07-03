Песков назвал Путина приверженцем ЗОЖ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин делает все рекомендуемые прививки, чтобы застраховать себя от вирусов и других заболеваний. Глава государства также является последовательным приверженцем здорового образа жизни. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин в ходе встречи с членами правительства заявил, что сделал прививку от гриппа. Он напомнил, что министры относятся к группе риска по заболеваемости гриппом, поскольку почти постоянно работают с другими людьми.

В сентябре Дмитрий Песков рассказал о выходных Путина. Представитель Кремля отметил, что полноформатных выходных у президента не бывает из-за постоянно возникающих вопросов, которые требуют своевременного решения.

Он отметил, что большая часть документов требует обязательной подписи президента перед вступлением в силу, а перед подписанием того или иного документа зачастую проводится консультация с руководителями ведомств или органов власти.

"Но в целом он, как и все, когда представляется такая возможность, отдыхает, занимается спортом, он это делает регулярно, встречается с родными и близкими", – сказал Песков.

