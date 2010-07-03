Чемпиона мира по тайскому боксу застрелили у дома в Москве

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Чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна застрелили возле его дома на Нахимовском проспекте, сообщает Агентство "Москва".

Преступление совершили вечером 13 ноября. Неизвестный выстрелил в мужчину 1979 года рождения. От полученных травм спортсмен скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Как сообщают СМИ, Боляна расстреляли возле его автомобиля.

40-летний Болян трижды выигрывал чемпионат мира по тайскому боксу по версии WPKA, чемпионат мира и Кубок мира по тайскому боксу по версии IPMTF, Кубок Азии по кикбоксингу по версии WPKA, а также стал 17-кратным чемпионом в других международных турнирах.

В 2004 году спортсмен завершил карьеру и переехал в Россию. Здесь он возглавлял департамент по спорту Всемирного армянского конгресса, а также являлся президентом Всемирной ассоциации армянских спортивных федераций.

Вечером 2 ноября на улице Академика Анохина в районе Тропарево-Никулино в Москве застрелили начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда. Убийца выстрелил в них минимум 10 раз.

В машине рядом с местом преступления сидел друг погибших, бизнесмен Гурсман Сапралиев. Он остался жив, и его допросили как ключевого свидетеля. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Расследование находится на контроле главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

