"Вечер": исторический рекорд кенийского бегуна

Кенийский бегун Элиуд Кипчоге пробежал дистанцию в 42 километра быстрее, чем за два часа. Он шел к этому несколько лет, многим казалось, что это невозможно. Однако результат не будет засчитан как официальный рекорд, потому что марафон в Вене не проходил под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), а был коммерческим.

Кроссовки, в которых бежал спортсмен, критики предлагают запретить на профессиональных соревнования – якобы они сильно влияют на результат. Правда ли, что результаты тренировок так зависит от того, какая на тебе одежда или обувь или это все выдумки, чтобы представители индустрии могли заработать? Об этом в программе "Вечер" рассказал триатлонист Илья Слепов.