Мосприрода объявила конкурс рисунков "Все краски осени"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мосприрода приглашает москвичей принять участие в конкурсе "Все краски осени", говорится на портале мэра и правительства.

Рисунки будут оцениваться в номинациях "Пейзаж", "Натюрморт", "Жизнь животных и растений осенью". Заявки принимаются до 5 ноября.

Также в 4 по 13 октября в Москве проходит фестиваль "Золотая осень" проходит в Москве. На площадках мероприятия можно попробовать сезонные блюда и приобрести фермерские продукты из 43 регионов страны: овощи, фрукты, молоко, мясные и рыбные деликатесы.

Впервые центральной площадкой гастрономического праздника стала Красная площадь. Там работает выставка сельскохозяйственной техники и установлены арт-объекты. На разных фестивальных площадках проходят дегустации, кулинарные и творческие мастер-классы, выставки и концерты.

