Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

20:22

Акция "Экспедиция за птицами" пройдет в столичном парке

город экология

20:22

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" 25 сентября состоится экологическая акция "Экспедиция за птицами". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В мероприятии примут участие орнитологи, фотографы-любители, а также специалисты Мосприроды. Они расскажут о своем личном опыте наблюдений и поделятся местами, где можно увидеть различных птиц.

В парке "Кузьминки-Люблино" обитают разные птицы, их количество зависит от времени года и места обитания. Участникам акции советуют надеть удобную одежду и обувь, а также прихватить с собой бинокль или фотоаппарат.

Акция "Экспедиция за птицами" входит в серию мероприятий, которые приурочены к общероссийскому учету птиц EuroBirdwatch. К их числу также относятся орнитологическая экскурсия, открытый аудиоурок "Голоса птиц" и мастер-класс по росписи деревянных заготовок фигур птиц.

Принять участие в экологическом мероприятии может любой желающий от восьми лет. Оно будет проходить по адресу Кузьминская улица, дом № 10, строение 1. Акция начнется в 13:00. Ознакомиться с более подробной информацией можно по телефону: +7 (495) 377-35-93.

Читайте также

город экология

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика