Акция "Экспедиция за птицами" пройдет в столичном парке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" 25 сентября состоится экологическая акция "Экспедиция за птицами". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В мероприятии примут участие орнитологи, фотографы-любители, а также специалисты Мосприроды. Они расскажут о своем личном опыте наблюдений и поделятся местами, где можно увидеть различных птиц.
В парке "Кузьминки-Люблино" обитают разные птицы, их количество зависит от времени года и места обитания. Участникам акции советуют надеть удобную одежду и обувь, а также прихватить с собой бинокль или фотоаппарат.
Акция "Экспедиция за птицами" входит в серию мероприятий, которые приурочены к общероссийскому учету птиц EuroBirdwatch. К их числу также относятся орнитологическая экскурсия, открытый аудиоурок "Голоса птиц" и мастер-класс по росписи деревянных заготовок фигур птиц.
Принять участие в экологическом мероприятии может любой желающий от восьми лет. Оно будет проходить по адресу Кузьминская улица, дом № 10, строение 1. Акция начнется в 13:00. Ознакомиться с более подробной информацией можно по телефону: +7 (495) 377-35-93.
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