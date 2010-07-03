Более тысячи птенцов появилось в водоемах Москвы с начала года

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С начала года в столичных водоемах появилось свыше тысячи птенцов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Специалисты Мосприроды подсчитали, сколько птенцов вывели водоплавающие птицы. В итоге наибольшее прибавление отмечено у кряквы – 1018 утят в 198 выводках.

Птенцов в этом году также вывели водоплавающие, занесенные в Красную книгу Москвы. Это чомги – 10 птенцов в шести выводках, лысухи – 27 птенцов в шести выводках, камышницы – восемь птенцов в четырех выводках, огари – 34 птенца в пяти выводках и хохлатые чернети – 12 птенцов в трех выводках.

В Моприрорды объяснили, что подсчет проводится, чтобы понять, насколько успешно размножаются утки и другие водоплавающие птицы в городских условиях.

"Чем больше подходящих мест для гнездования, тем больше выводков. Чем больше птенцов в каждом выводке, тем благоприятнее в этом году условия для водоплавающих", – пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Москве вновь появились каменная куница и иволга, которых считали исчезнувшими из столицы. Редких представителей фауны включили в Красную книгу города.

Также сообщалось, что в 2020 году выйдет новое издание Красной книги Москвы. Первое издание книги увидело свет в 2001 году, а второе – в 2011 году. Тогда в Красную книгу включили 479 видов животных, растений и грибов.