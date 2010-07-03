Птенец краснокнижного пеликана появился в Московском зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Птенец краснокнижного пеликана появился на свет в Московском зоопарке. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Это уникальный случай пополнения у пар этого вида птиц, произошедшего летом. Обычно в неволе самки выводят потомство поздней осенью, до наступления холодов", – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, такие изменения произошли из-за создания на территории Московского зоопарка близкого к естественного среде условия, благодаря этому птицы могу жить в соответствии со своими природными ритмами.

Сейчас оперение у детеныша серого цвета, однако в ближайшее время оно сменится на розовое, а к трем года полностью обновится. Акулова отмечает, что детеныш проявляет свою активность в основном в дневное время – с 10:00 до 11:00. Совсем скоро, по ее словам, гости зоопарка смогут наблюдать, как птенец плавает вместе со своими родителями.

Розовые пеликаны находятся на территории Московского зоопарка с 1988 года. Взрослые птицы приносят потомство с 2013 года, с этого момента они дают потомство почти ежегодно.

Длина туловища взрослого пеликана может достигать 175 сантиметров, а вес доходить до 15 килограммов. Взрослые птицы имеют большой клюв, благодаря которому могут переносить до четырех килограммов добычи и 15 литров воды.

Ранее в Московском зоопарке вылупились два птенца южноафриканских пингвинов. Птенцам дали имена Роббен и Нельсон. Специалисты зоопарка отмечали, что регулярно проводят с Нельсоном и Роббеном тренинги, во время них пингвинята выполняют ряд несложных задач, благодаря которым животные становятся более контактными.

