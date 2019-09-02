Российские звезды рассказали, нужно ли получать высшее образование

Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России. Представитель КС отметил, что не доверяет дипломам, ведь они не являются гарантом квалификации специалистов. В соцсетях с новой силой началось обсуждение вопроса о том, нужны ли дипломы в целом – ведь есть сотни случаев, когда люди работают не по специальности или добиваются высот, не имея за плечами высшего образования вообще. И самые яркие примеры – это звезды российской эстрады. Рассказываем о том, где получали дипломы отечественные знаменитости и пригодилось ли университетское образование певцам, композиторам и актерам.

Поют и играют не по специальности

Ни для кого не секрет, что диплом педагогического института не означает, что его обладатель обязательно пойдет преподавать, а юрист по образованию свяжет свою жизнь, например, с адвокатской деятельностью. Такой принцип работает и наоборот: чтобы стать певцом, актером или продюсером, необязательно оканчивать специализированное учебное заведение. Многие российские звезды на своем известном примере показывают, что такое несоответствие образования и профессии встречается нередко.

Экономист Вера

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Певица Вера Брежнева в свое время стала студенткой Днепропетровского института инженеров железнодорожного транспорта по специальности "экономист".

В университетские годы певица работала секретарем-референтом, а уже через несколько лет стояла на сцене вместе с другими участницами коллектива "ВИА Гра". Решил все случай. "Я была на концерте группы в Днепропетровске, – как-то рассказала Брежнева журналистам. – В то время они проводили разные интерактивы – например, конкурс двойников участниц группы. И вот выходят девушки, и вдруг блондинка отказывается петь. Я в этот момент стояла перед сценой и быстро среагировала".

Продюсеру группы Константину Меладзе понравилась светловолосая незнакомка, и он пригласил ее на кастинг. Так, без соответствующего образования, Вера уже многие годы радует поклонников своим творчеством.

Доктор Саша

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Известного российского поэта, музыканта и композитора Александра Розенбаума многие в прошлом веке знали не как исполнителя композиции "Вальс-бостон", а как врача скорой помощи. "Я, можно сказать, уже родился в белом халате – в семье студентов медицинского института, который потом сам же и окончил. Вся моя жизнь, сколько себя помню, была связана с медициной", – рассказывал он журналистам. Поэтому российский исполнитель окончил Первый медицинский институт в Ленинграде и получил диплом врача-терапевта. Специализация Розенбаума – анестезиология и реаниматология.

Только параллельно со штудированием медицинских справочников Александр учился играть на гитаре, тренировал перо: окончил детскую музыкальную школу, вечернее музыкальное училище. И уже в 70-х годах вышла одна из самых известных песен музыканта "Гоп-стоп!", а в 80-х Розенбаум окончательно принял решение связать свою жизнь с эстрадой.

Географ Оля

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

С детства Ольга Бузова мечтала стать певицей и актрисой. Правда, родители девочки были против. "Изначально они хотели уберечь меня от шоу-бизнеса, – рассказала в одном из интервью Бузова. – Мама была категорически против, когда в 16 я заявила, что хочу поступать в театральный". Поэтому родители отправили Олю на географический факультет СПбГУ.

Образование Бузова получила, но свои мечты не забросила: сначала участница проекта "Дом 2", через несколько лет – его ведущая, затем ведущая и других телешоу. Глобус Оле не пригодился, а вот опыт работы в шоу-бизнесе не пропал даром: в 2011 году уже певица Бузова выпустила первый хит. Кстати, родители не сильно расстроены и с удовольствием посещают концерты своей дочери. "Сейчас они гордятся мной, переживают, поддерживают", – призналась Оля.

Таких примеров сегодня великое множество, причем не только в шоу-бизнесе: часто выпускники любых вузов связывают свою жизнь со сферами, к которым лежит душа, а не которым посвящен диплом. "Я считаю, что есть специальности, которым нельзя научиться, – поделился своим мнением с Москвой 24 Владимир Познер. Вся страна знает его как известного журналиста и телеведущего, хотя в свое время он также окончил не связанный с профессией биологический факультет МГУ.

"Без высшего образования можно жить"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Стоит отметить, что чаще всего работа не по специальности свойственна людям творческих профессий. Как говорится, искусство – оно в душе. Однако многие звезды российской эстрады не могут похвастаться наличием хоть какого-нибудь диплома.

Лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев покинул механико-математический факультет МГУ на четвертом курсе, так и не получив диплома. Еще во время обучения в университете он начал заниматься музыкой. "Вообще для меня и моих ровесников, 50–55 лет, не было ничего страшного в том, чтобы не получить высшее образование. Мы учились в разгар перестройки – тогда классическое советское образование, особенно в области гуманитарных наук, совершенно потеряло свой авторитет", – пояснил в беседе с Москвой 24 Кортнев и отметил, что пока не жалел о своем уходе из вуза.





Алексей Кортнев лидер группы "Несчастный случай" Я был сам свидетелем одного интересного случая: где-то за полгода до получения диплома факультета экономики к моим друзьям вышел декан и сказал: "Ребята, все, чему мы вас учили пять лет, неправда. Сейчас вот какой-то Иван Иваныч расскажет вам, как обстоят дела в экономике на самом деле".



А Роман Билык, лидер группы "Звери", даже не предпринимал попытку получить заветную корочку. В свое время он окончил Донской межрегиональный колледж строительства и экономики. "Я получил среднее техническое образование по профессии строитель-техник, технолог", – рассказал Москве 24 Билык. Кстати, даже этому диплому музыканта пришлось пылиться на полке.



Фото: Москва 24/Александр Авилов

"У меня просто не было необходимости в высшем образовании, я всегда хотел заниматься музыкой", – пояснил Роман. Поэтому сразу после колледжа он переехал в Москву, познакомился с композитором и режиссером клипов Александром Войтинским и начал заниматься музыкальной карьерой.

Однако о том, нужно ли сегодня высшее образование или нет, музыканту рассуждать сложно – ведь он плохо себе представляет, что это такое. "Я не учился в высших учебных заведениях, я не знаю, как там преподают, чего преподают, поэтому давать оценку не могу, – отметил Билык. – Лично у меня в свое время просто были другие планы на жизнь".

А Алексей Кортнев уверен, что без диплома из вуза жить можно и очень даже хорошо – доказательство тому его успешная карьера музыканта, актера театра и кино. Однако в современных реалиях, по мнению Кортнева, заветная "корочка" все-таки необходима.





Алексей Кортнев солист группы "Несчастный случай" Диплом вуза свидетельствует еще и том, что ты умеешь и любишь учиться – если ты, конечно, получил его честным путем. А вот как раз умение учиться – оно очень ценно в жизни, в бизнесе, в искусстве, в науке, да и вообще в любой области.

Поэтому своим детям Кортнев настоятельно рекомендует окончить университет. Ведь не стоит забывать и о том, что в современных реалиях работодатели обращают внимание на диплом. "Даже если высшее образование ничего не решает, то наличие документа об окончании этого высшего образования решает очень многое", – уверен Кортнев.



Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Хотя некоторые считают, что одного диплома и умения учиться мало, для того чтобы стать настоящим профессионалом. По мнению Познера, в любой работе важны не только навыки, но и внутренний настрой, ощущение и понимание своего положения в обществе, опыт. "Можно научить человека рисовать или писать, но быть художником или писателем научить нельзя", – заключил телеведущий.