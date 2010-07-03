Полумарафон "Моя столица" собрал около 8 тысяч участников

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Участниками полумарафона "Моя столица" стали около восьми тысяч человек. Об этом сообщили ТАСС организаторы спортивного мероприятия.
Как напомнили в пресс-службе полумарафона, забег "Моя столица" стал заключительным этапом проекта "Фармэко – Бегом по Золотому кольцу", маршрут которого проходил по 12 старинным городам. Нынешний старт полумарафона на Воробьевых горах оказался юбилейным, пятидесятым, за всю историю проекта, подчеркнули организаторы.
"Третий год подряд около восьми тысяч спортсменов в возрасте от четырех до 85 лет встретились в одном из самых красивых мест Москвы – на Университетской площади, чтобы пробежать финальные километры сезона по Воробьевым горам", – сказано в сообщении пресс-службы.
Участникам полумарафона предложили преодолеть дистанции в 21, 10 или три километра. Кроме того, 6 октября впервые состоялась трехэтапная эстафета. Для маленьких любителей бега и людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрели специальные забеги в 300 и 600 метров.
На церемониях открытия и награждения победителей "Моей столицы" пригласили знаменитых спортсменов. Среди них – двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Замолодчикова, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева, двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина.
На мероприятии также присутствовали ватерполист, серебряный призер ОИ Юрий Яцев, капитан сборной РФ по спортивной гимнастике Эмин Гарибов и двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Татьяна Логунова. Кроме того, для посетителей подготовили командные эстафеты и мастер-классы.
Полумарафон "Моя столица" прошел вдоль Воробьевской и Андреевской набережных. В связи с этим движение по ряду улиц ограничили для личного транспорта, а несколько автобусов изменили свои маршруты.
Часть дорог и парковок в районе Воробьевых гор перекрыли до вечера
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