Движение в Москве ограничили из-за полумарафона "Моя столица"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водителей предупредили об ограничениях на столичных дорогах из-за полумарафона "Моя столица".

По данным инфоцентра транспортного комплекса Москвы, с 12:00 5 октября до 20:00 6 октября нельзя припарковаться на Университетской площади в районе ее пересечения с улицей Косыгина. С 08:00 до 20:00 в воскресенье ограничения также действуют на участке площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина.

Кроме того, 6 октября нельзя проехать по участку улицы Косыгина – от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта. Движения транспорта там не будет с 08:00 до 18:00.

Как напомнили в пресс-службе Мосгортранса, маршруты ряда автобусов в районе улицы Косыгина изменятся на время полумарафона. В частности, с 07:30 автобусы "т7" и № 902 следуют в объезд.

В сторону кинотеатра "Ударник" автобусы "т7" после станции метро "Ломоносовский проспект" направятся по Мичуринскому, Университетскому и Ленинскому проспектам. А к станции метро "Парк Победы" они проследуют по Университетскому проспекту до улицы Мосфильмовская.

Между станцией метро "Ломоносовский проспект" и Воробьевским шоссе автобусы № 902 поедут в обоих направлениях по Университетскому проспекту и Мосфильмовской. Автобусы "С10" в период спортивного мероприятия ходить не будут, добавили в Мосгортрансе.

Торжественное открытие полумарафона "Моя столица" состоится в 10:00. Затем последуют старты. Основная дистанция – 21 километр, однако новички и любители смогут пробежать три и десять километров.

Маршруты забегов пройдут вдоль Воробьевской и Андреевской набережных. Горожан также ждут командные эстафеты, мастер-классы и встречи со спортсменами. Для юных москвичей организаторы полумарафона подготовили спецпрограмму.

Ранее сообщалось что с 1 октября по 1 ноября ограничили движение по дублеру Рублевского шоссе в районе дома № 83, корпуса 5. До 7 октября нельзя проехать по одной полосе в районе дома № 49, строения 2, на улице Сущевский Вал. А с 15 по 30 октября ограничения коснутся одной полосы на Донской улице.