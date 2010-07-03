Движение ограничат в Москве из-за полумарафона

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Несколько столичных улиц перекроют в связи с полумарафоном "Моя столица", который пройдет 6 октября, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.
С 12:00 5 октября до 20:00 6 октября будет недоступен парковочный карман на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина. Ограничения введут на участке Университетской площади – от Университетского проспекта до улицы Косыгина. Изменения действительны 6 октября с 8:00 до 20:00.
В тот же день с 8:00 до 18:00 6 нельзя будет проехать по участку улицы Косыгина – от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта.
Основная дистанция полумарафона – 21 километр. Новички и любители смогут пробежать 3 и 10 километров. Горожан также ждут мастер-классы и встреча со спортсменами.
Полумарафон "Моя Столица" пройдет на Воробьевых горах 6 октября
На московских дорогах действуют и другие ограничения. До 22 октября из-за работ по восстановлению инженерных коммуникаций на дублере Рублевского шоссе круглосуточно недоступен проезд по одной полосе – от дома № 89 до дома № 83, корпуса 5.
С 1 октября по 1 ноября ограничат дублер Рублевского шоссе в районе дома № 83, корпуса 5. До 7 октября нельзя проехать по одной полосе в районе дома № 49, строения 2, на улице Сущевский Вал. А с 15 по 30 октября ограничения коснутся одной полосы на Донской улице.
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