Ряд автобусов изменят маршруты из-за проведения полумарафона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Движение ряда автобусов изменится в районе улицы Косыгина 6 октября на время Московского полумарафона "Моя столица". С 7:30 автобусы "т7", №902, "С10" поедут в объезд, сообщает пресс-служба Мосгортранса.
В сторону кинотеатра "Ударник" автобусы "т7" после станции метро "Ломоносовский проспект" поедут по Мичуринскому, Университетскому и Ленинскому проспектам. К станции метро "Парк Победы" после Ленинского проспекта они проследуют по Университетскому проспекту до улицы Мосфильмовской.
Автобусы №902 между станцией метро "Ломоносовский проспект" и Воробьевским шоссе в обоих направлениях поедут по Университетскому проспекту и улице Мосфильмовская. Автобусы "С10" работать не будет.
На измененных участках автобусы будут следовать со всеми остановками. Изменения сохранятся до окончания полумарафона.
Движение на столичных дорогах ограничат из-за полумарафона
Основная дистанция полумарафона – 21 километр. Новички и любители смогут пробежать 3 и 10 километров. Горожан также ждут мастер-классы и встреча со спортсменами.
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