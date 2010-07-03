Ряд автобусов изменят маршруты из-за проведения полумарафона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение ряда автобусов изменится в районе улицы Косыгина 6 октября на время Московского полумарафона "Моя столица". С 7:30 автобусы "т7", №902, "С10" поедут в объезд, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

В сторону кинотеатра "Ударник" автобусы "т7" после станции метро "Ломоносовский проспект" поедут по Мичуринскому, Университетскому и Ленинскому проспектам. К станции метро "Парк Победы" после Ленинского проспекта они проследуют по Университетскому проспекту до улицы Мосфильмовской.

Автобусы №902 между станцией метро "Ломоносовский проспект" и Воробьевским шоссе в обоих направлениях поедут по Университетскому проспекту и улице Мосфильмовская. Автобусы "С10" работать не будет.

На измененных участках автобусы будут следовать со всеми остановками. Изменения сохранятся до окончания полумарафона.

Движение на столичных дорогах ограничат из-за полумарафона



Основная дистанция полумарафона – 21 километр. Новички и любители смогут пробежать 3 и 10 километров. Горожан также ждут мастер-классы и встреча со спортсменами.