Московский марафон побил рекорд

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московский марафон состоялся в центре столицы 22 сентября. На забег зарегистрировались 33 тысячи участников из 85 стран – это рекорд за все время соревнований, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Маршрут прошел по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцу, Крымскому мосту, Тверской улице и Театральному проезду, а также рядом с Кремлем. Бегуны могли увидеть небоскребы делового центра "Москва-Сити", Белый дом, четыре сталинские высотки, Большой театр, Политехнический музей, Кремль и храм Христа Спасителя.

26 тысяч человек добрались до финиша. Порядка половины из них преодолели классическую марафонскую дистанцию – 42 километра 195 метров.

Победу в забеге на 42,2 километра одержал Искандер Ядгаров с результатом 2 часа 18 минут 2 секунды. Лидером среди женщин стала Марина Ковалева – 2 часа 29 минут 26 секунд.

В соревновательную программу также вошел десятикилометровый забег. Из мужчин первым стал Владимир Никитин (28 минут 51 секунда), из женщин – Елена Коробкина (32 минуты 26 секунд).

Спортсменов с ограниченными возможностями здоровья ожидал заезд на спортивных колясках и хендбайках – велосипедах с ручным приводом. На маршруте организовали 15 пунктов питания, для марафонцев подготовили 24 тонны фруктов и 130 литров воды.

Впервые марафон в Москве устроили в 2013-м, с тех пор он стал ежегодным. За это время количество участников выросло с пяти до более чем 30 тысяч, из них около десяти процентов – бегуны из зарубежных стран.